Рууд сыграет с Мунаром в первом круге турнира в Токио, Кирьос — с Ценом

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Сетку возглавил вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд. Ему в первом круге турнира будет противостоять испанец Хауме Мунар (59-е место в рейтинге). Вторым сеяным является британец Кэмерон Норри (восьмое место в рейтинге). Он встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом (80-е место в рейтинге).

Другие интересные пары первого круга:

Фрэнсис Тиафо (США, 4) — Ясутака Утияма (Япония).

Ник Кирьос (Австралия, 5) — Чун Син Цен (Китай).

Джеймс Дакворт (Австралия) — Тейлор Фритц (США, 3).

Денис Шаповалов (Канада, 7) — Стив Джонсон (США).

Турнир в Токио пройдёт с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 108 110.