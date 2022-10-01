Рууд сыграет с Мунаром в первом круге турнира в Токио, Кирьос — с Ценом
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Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Сетку возглавил вторая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд. Ему в первом круге турнира будет противостоять испанец Хауме Мунар (59-е место в рейтинге). Вторым сеяным является британец Кэмерон Норри (восьмое место в рейтинге). Он встретится с австралийцем Танаси Коккинакисом (80-е место в рейтинге).
Другие интересные пары первого круга:
Фрэнсис Тиафо (США, 4) — Ясутака Утияма (Япония).
Ник Кирьос (Австралия, 5) — Чун Син Цен (Китай).
Джеймс Дакворт (Австралия) — Тейлор Фритц (США, 3).
Денис Шаповалов (Канада, 7) — Стив Джонсон (США).
Турнир в Токио пройдёт с 3 по 9 октября. Призовой фонд соревнований составил $ 2 108 110.
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