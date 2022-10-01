Котов повесил две «баранки» Айткулову на старте квалификации турнира в Астане

103-я ракетка мира, российский теннисист Павел Котов обыграл представителя Казахстана Арсланбека Айткулова в первом квалификационном раунде турнира ATP-250 в Астане (Казахстан).

Котов разгромил хозяина кортов со счётом 6:0, 6:0. Продолжительность матча составила ровно 51 минуту. Котов ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из 10. На счету Айткулова — ноль эйсов, три двойные ошибки и ноль шансов заработать брейк-пойнт.



В следующем раунде квалификации казахского турнира Котов сразится со своим соотечественником Александром Шевченко, который также повесил две «баранки» своему сопернику Яну Бондаревскому.



Основная сетка соревнований стартует 3 октября.