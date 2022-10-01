Касаткина шутливо отреагировала на очередное высказывание депутата Терюшкова в свой адрес

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на очередное высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова в свой адрес.

Терюшков, комментируя заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявил: «Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдёт на нет, и останутся в обойме у Баха лишь Касаткина и подобные ей». Бах ранее заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от военной спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Касаткина в своих социальных сетях написала «Окей, гугл», прикрепив к словам скриншот из поисковика, который выдал ей результаты: «Как избавиться от человека, который бесит», «Как избавиться от человека-паразита», «Как избавиться от человека, который тебя любит».