Касаткина шутливо отреагировала на очередное высказывание депутата Терюшкова в свой адрес

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина отреагировала на очередное высказывание депутата Госдумы Романа Терюшкова в свой адрес.
Терюшков, комментируя заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, заявил: «Уверен, что количество спортсменов, желающих выступать в нейтральном статусе, сойдёт на нет, и останутся в обойме у Баха лишь Касаткина и подобные ей». Бах ранее заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от военной спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
Касаткина в своих социальных сетях написала «Окей, гугл», прикрепив к словам скриншот из поисковика, который выдал ей результаты: «Как избавиться от человека, который бесит», «Как избавиться от человека-паразита», «Как избавиться от человека, который тебя любит».
- 1 октября 2022
-
10:18
-
09:45
-
09:37
-
09:21
-
09:14
-
08:25
-
06:40
-
05:49
-
03:51
-
01:50
-
01:00
-
00:45
-
00:30
-
00:17
- 30 сентября 2022
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:04
-
19:54
-
18:55
-
18:16
-
18:06
-
17:45
-
16:48
-
16:06
-
14:28
-
13:11
-
13:00
-
12:34
-
12:24
-
11:58
-
11:43