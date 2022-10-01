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Шаповалов вышел в финал турнира в Сеуле, обыграв Бруксби

Шаповалов вышел в финал турнира в Сеуле, обыграв Бруксби
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Канадский теннисист Денис Шаповалов (24-е место в рейтинге) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинальном матче его соперником был представитель США Дженсон Бруксби (46-е место в рейтинге). Шаповалов одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность противостояния на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час 33 минуты. Шаповалов выполнил шесть эйсов, сделал шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Бруксби один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из трёх.

Сеул (м). 1/2 финала
01 октября 2022, суббота. 08:05 МСК
Денис Шаповалов
24
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Дженсон Бруксби
46
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

В финале соперником Дениса Шаповалова станет победитель противостояния Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США). Матч начнётся следующим запуском.

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