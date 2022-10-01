Шаповалов вышел в финал турнира в Сеуле, обыграв Бруксби

Канадский теннисист Денис Шаповалов (24-е место в рейтинге) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинальном матче его соперником был представитель США Дженсон Бруксби (46-е место в рейтинге). Шаповалов одержал победу со счётом 7:5, 6:4.



Продолжительность противостояния на центральном корте Олимпийского теннисного центра составила 1 час 33 минуты. Шаповалов выполнил шесть эйсов, сделал шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Бруксби один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и использовал два брейк-пойнта из трёх.

В финале соперником Дениса Шаповалова станет победитель противостояния Йосихито Нисиока (Япония) — Александр Ковачевич (США). Матч начнётся следующим запуском.