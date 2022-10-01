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Мария Шарапова допустила, что Джокович сможет достигнуть 30 или 40 титулов на «Шлемах»

Мария Шарапова допустила, что Джокович сможет достигнуть 30 или 40 титулов на «Шлемах»
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова высказалась о величии 21-кратного победителя «Шлемов» серба Новака Джоковича.

«Новак – GOAT (Greatest Of All Time – величайший на все времена). Я бы хотела, чтобы в будущем он выиграл ещё много турниров «Большого шлема». 30, 40? Лишь небо его предел. Я имею в виду, в случае с ним всё возможно», — приводит слова Шараповой, сказанные на неделе блокчейна Binance в Париже, We Love Tennis.

За время в туре Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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