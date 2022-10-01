Первая ракетка мира Карлос Алькарас прибыл на турнир в Астану

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прилетел в Астану (Казахстан), чтобы принять участие в турнире категории ATP-500. Он пройдёт с 3 по 9 октября.
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Ранее в Астане прошла жеребьёвка предстоящих соревнований. Алькарас посеян на них под первым номером. На старте Карлосу предстоит сразиться с 31-й ракеткой мира представителем Дании Хольгером Руне. Второй номер посева получил четвёртый номер рейтинга россиянин Даниил Медведев.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2022 19-летний Алькарас (3) обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. US Open проходил с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составил свыше $ 60 млн.
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