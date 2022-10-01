Ольховский объяснил, в каком случае Сафиуллин может обыграть Джоковича в полуфинале

Бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и обладатель 20 титулов ATP в паре Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира в Тель-Авиве между россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем.
«Сафиуллин предыдущий матч сыграл очень хорошо. Хочу его с этим поздравить, так как выход в полуфинал — уже хороший результат. По предстоящему матчу, если психологически Сафиуллин справится, то будет сопротивление. Психологический момент, на мой взгляд, очень важен в матчах с такими большими игроками. Нужно не бояться выходить играть против них.
Не видел, как Джокович сейчас играет. Долгий перерыв у него был. Он говорил что-то о травме на Кубке Лэйвера. Не знаю, в каком физическом состоянии он сейчас. Достаточно сложно сказать что-то о Джоковиче. Роман играет хорошо. Естественно, Джокович является фаворитом, но если Роман справится с волнением, то покажет достойную игру», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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