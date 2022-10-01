Дмитриева: смешно рассуждать о шансах Сафиуллина с Джоковичем. Можно просто радоваться

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинального матча турнира в Тель-Авиве между россиянином Романом Сафиуллиным и сербом Новаком Джоковичем.



«Смешно рассуждать. Можно просто радоваться, что он в полуфинале, что вообще играет турниры ATP. Роман был в той группе парней, которые прорвались на самые высокие позиции, и даже их побеждал: в группе, где были Хачанов, Рублёв, Медведев.



Эти бесконечные травмы после того, как он несколько раз подряд выигрывал турниры ITF, а потом стал чемпионом Австралии среди юниоров. Казалось, он был на подъёме, но получил тяжелейшую травму, которая выбила его из колеи полностью. Понадобилось столько лет, чтобы он начал возвращаться.



Это героическая воля. Оснований отчаяться было очень много. Я очень рада за него, что он в турнире ATP. Он держится на уровне. Конечно, хочется, чтобы он разом всё выиграл, но так не бывает. У него сложный путь», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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