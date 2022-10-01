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Томаш Бердых: Федерер — икона, он выше Надаля и Джоковича

Томаш Бердых: Федерер — икона, он выше Надаля и Джоковича
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Бывшая четвёртая ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых рассказал, кого из «Большой тройки» считает наиболее великим.

«Те, кто любит их сравнивать, всегда найдут аргументы в пользу того или иного. Количество титулов на турнирах «Большого шлема» может стать наиболее объективным показателем, но есть спортсмены, которые оставили огромный след в истории спорта. Думаю, в этом плане Роджер стоит выше Джоковича. И Федерер большая икона, чем Надаль. Возможно, потому что именно он начал эту великую эпоху. То, что Роджер сделал для тенниса, не может быть перевешано никакими результатами.

Роджер был человечным и приятным. Если бы вы встретили его в раздевалке или где-нибудь ещё в жизни, вы бы узнали, какой он. Но были времена, когда он вёл себя как мальчишка и совершал глупости», — приводит слова Бердыха iDnes.cz.

«Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом «Он был совершенным на корте и вне его». Как легендарный Федерер прощался с теннисом
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