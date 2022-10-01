Томаш Бердых: Федерер — икона, он выше Надаля и Джоковича

Бывшая четвёртая ракетка мира чешский теннисист Томаш Бердых рассказал, кого из «Большой тройки» считает наиболее великим.
«Те, кто любит их сравнивать, всегда найдут аргументы в пользу того или иного. Количество титулов на турнирах «Большого шлема» может стать наиболее объективным показателем, но есть спортсмены, которые оставили огромный след в истории спорта. Думаю, в этом плане Роджер стоит выше Джоковича. И Федерер большая икона, чем Надаль. Возможно, потому что именно он начал эту великую эпоху. То, что Роджер сделал для тенниса, не может быть перевешано никакими результатами.
Роджер был человечным и приятным. Если бы вы встретили его в раздевалке или где-нибудь ещё в жизни, вы бы узнали, какой он. Но были времена, когда он вёл себя как мальчишка и совершал глупости», — приводит слова Бердыха iDnes.cz.
- 1 октября 2022
-
15:09
-
14:27
-
14:10
-
13:40
-
13:36
-
13:24
-
13:10
-
12:55
-
11:57
-
11:39
-
10:53
-
10:48
-
10:18
-
09:45
-
09:37
-
09:21
-
09:14
-
08:25
-
06:40
-
05:49
-
03:51
-
01:50
-
01:00
-
00:45
-
00:30
-
00:17
- 30 сентября 2022
-
22:54
-
22:37
-
21:16
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:04
-
19:54
-
18:55