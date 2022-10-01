Сафиуллин — Джокович: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Тель-Авиве

Сегодня, 1 октября, состоится полуфинальный матч нового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль), где российский теннисист Роман Сафиуллин сразится с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (1). Поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин – Новак Джокович в полуфинале турнира в Тель-Авиве.
Ранее теннисисты никогда друг с другом не играли. Для Джоковича это первый официальный турнир после выигранного им Уимблдона, а для Сафиуллина первые матчи в основной сетке ATP после Белграда этой весной, где он снялся с поединка второго круга. При этом с тех пор Роман взял два титула на турнирах серии «челленджер» — в Нур-Султане, тогда ещё не переименованном обратно в Астану, и в Чикаго.
В другом полуфинале сойдутся Марин Чилич (Хорватия, 2) и Констан Летьен (Франция).
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