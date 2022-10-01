Стало известно, когда Кей Нисикори планирует вернуться в тур после года отсутствия

Стало известно, когда финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японец Кей Нисикори вернётся в тур после года отсутствия.

Нисикори получил приглашения от турниров серии «челленджер» в Калгари (Канада) и Драммондвилле (Канада). Первый пройдёт с 6 по 13 ноября, второй – с 13 по 20 ноября.

32-летний Нисикори из-за травмы бедра досрочно завершил прошлый сезон. В последний раз он выходил на корт 9 октября на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США), где во втором круге проиграл британцу Даниэлю Эвансу. В сезоне-2021 высшим достижением Нисикори стал полуфинал на турнире ATP-500 в Вашингтоне (США). Также Кей дошёл до четвертьфинала домашней Олимпиады-2020 и до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».