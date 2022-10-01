Россиянка Захарова проиграла немке Фридзам в квалификации турнира в Остраве

Российская теннисистка Анастасия Захарова (163-е место в рейтинге) не смогла пробиться в финал квалификации турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия).
В полуфинальном матче квалификации россиянка проиграла представительнице Германии Анне-Лене Фридзам (144-е место в рейтинге) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 28 минут. Захарова три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. Её соперница выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и использовала четыре брейк-пойнта из семи.
Турнир в Остраве пройдёт с 3 по 9 октября. Действующей чемпионкой соревнований является четвёртая ракетка мира эстонка Анетт Контавейт. В решающем матче 2021 года Контавейт обыграла Марию Саккари из Греции со счётом 6:2, 7:5.
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