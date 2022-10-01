Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хюслер неожиданно обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Софии

Хюслер неожиданно обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Софии
Комментарии

Швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (95-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250, обыграв итальянца Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP).

Хюслер одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Музетти семь эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Хюслер 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, брейк-пойнтов у швейцарца не было.

В финале швейцарец встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания). По пути к финалу Хюслер обыграл француза Жоффрея Бланкано, испанца Пабло Карреньо-Бусту, поляка Камиля Майхшака.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале француза Гаэля Монфиса.

София. 1/2 финала
01 октября 2022, суббота. 16:25 МСК
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5  
7 7 		7  
         
Марк-Андреа Хюслер
95
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022