Хюслер неожиданно обыграл Музетти и вышел в финал турнира в Софии

Швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (95-й в рейтинге ATP) вышел в финал хардового турнира категории ATP-250, обыграв итальянца Лоренцо Музетти (30-й в рейтинге ATP).
Хюслер одержал победу со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. На счету Музетти семь эйсов, две двойные ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из одного. Хюслер 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки, брейк-пойнтов у швейцарца не было.
В финале швейцарец встретится с победителем пары Янник Синнер (Италия) — Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания). По пути к финалу Хюслер обыграл француза Жоффрея Бланкано, испанца Пабло Карреньо-Бусту, поляка Камиля Майхшака.
Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является Янник Синнер, который в прошлом году обыграл в финале француза Гаэля Монфиса.
- 1 октября 2022
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