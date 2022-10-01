Миша Зверев: это был странный год: коронавирус, Уимблдон, Алькарас — первая ракетка мира

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат второй ракетки мира Александра Зверева, объяснил, почему считает этот теннисный сезон странным.

«Это был странный год: коронавирус, Уимблдон, неудачи топ-игроков. Я надеюсь, что в следующем году будет всё нормально: на всех турнирах «Большого шлема» будут очки, все игроки смогут играть там, где захотят.

Недавно говорил с Григором Димитровым. Он сказал мне, что несколько лет назад в его активе было 7000 очков в мировом рейтинге и он занимал седьмое место в мире. Алькарас сейчас имеет 6740 очков и занимает первое место.

Джокович, например, не был допущен к участию в Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.

Даниил Медведев, который уже давно находится в топе рейтинга в этом году, отсутствовал на Уимблдоне из-за запрета российским и белорусским спортсменам. Таким образом, Джокович не получил ни одного очка рейтинга. Алькарас, однако, воспользовался этим любопытным годом и стал самым молодым игроком с вершины мирового рейтинга», — приводит слова Зверева Eurosport.