Миша Зверев: это был странный год: коронавирус, Уимблдон, Алькарас — первая ракетка мира

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат второй ракетки мира Александра Зверева, объяснил, почему считает этот теннисный сезон странным.
«Это был странный год: коронавирус, Уимблдон, неудачи топ-игроков. Я надеюсь, что в следующем году будет всё нормально: на всех турнирах «Большого шлема» будут очки, все игроки смогут играть там, где захотят.
Недавно говорил с Григором Димитровым. Он сказал мне, что несколько лет назад в его активе было 7000 очков в мировом рейтинге и он занимал седьмое место в мире. Алькарас сейчас имеет 6740 очков и занимает первое место.
Джокович, например, не был допущен к участию в Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США из-за отсутствия вакцинации от коронавируса.
Даниил Медведев, который уже давно находится в топе рейтинга в этом году, отсутствовал на Уимблдоне из-за запрета российским и белорусским спортсменам. Таким образом, Джокович не получил ни одного очка рейтинга. Алькарас, однако, воспользовался этим любопытным годом и стал самым молодым игроком с вершины мирового рейтинга», — приводит слова Зверева Eurosport.
- 1 октября 2022
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