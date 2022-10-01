Густаво Куэртен: Федерер был важен для Надаля на пути становления великим теннисистом

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос», экс первая ракетка мира, бразилец Густаво Куэртен прокомментировал влияние швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля друг на друга.
«Я знаю, насколько важен был Федерер для Надаля на пути становления великим теннисистом. Если бы я встречался с Надалем, то справлялся бы с большими трудностями, чем те, которые мне попадались по ходу карьеры.
У этих парней есть преимущество, ведь они увеличили возраст для игры в теннис на высоком уровне. В конце концов, они просто уникальны: 20 трофеев на турнирах «Большого шлема», столько побед, столько времени в статусе первой ракетки мира. Это привилегия для очень немногих игроков», — приводит слова Куэртена Sportskeeda.
Густаво Куэртен выигрывал «Ролан Гаррос» в 1997, 2000, 2001 годах. Карьеру завершил в 2008 году.
- 1 октября 2022
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