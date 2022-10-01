Фото: Эмма Радукану посетила показ мод в Париже

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану посетила показ мод в Париже (Франция).
Фото: Vogue
Фото: Vogue
«Это был мой первый поход на показ мод. Было действительно интересно увидеть весь этот шум. Мне понравилась вся атмосфера, от сет-дизайна до музыки и танцоров. Это было довольно эпично и очень круто», — приводит слова Радукану Vogue.
Радукану сенсационно выиграла US Open — 2021, когда ей было 18 лет. Однако в 2022 году она ни разу не прошла дальше второго круга на турнирах «Большого шлема». На Australian Open, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») и на Уимблдоне она проигрывала во втором раунде, на US Open — в первом. Вследствие неудач британская спортсменка опустилась в конец первой сотни, но затем немного поднялась в рейтинге. На данный момент она является 66-й ракеткой мира.
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