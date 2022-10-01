Египтянка Шериф стала победительницей турнира в Парме, обыграв 7-ю ракетку мира Саккари
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Египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф стала победительницей грунтового турнира категории WTA-250 в Парме (Италия), обыграв гречанку Марию Саккари. Это первый трофей египтянки в карьере.
Шериф одержала победу со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. На счету Саккари четыре эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Шериф ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 возможных.
По пути к трофею Шериф обыграла венгерку Анну Бондарь, швейцарку Симону Вальтерт, американку Лорен Дэвис, румынку Ану Богдан.
Призовой фонд турнира составил € 251 750. Турнир проходил с 26 сентября по 1 октября.
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