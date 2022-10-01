Египтянка Шериф — о завоевании первого титула WTA: это много значит для моей страны, семьи
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Египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф прокомментировала завоевание трофея на грунтовом турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). Это первый турнир в карьере для египтянки.
«Это очень много значит для моей страны. Это очень много значит для моей семьи. После тяжёлой работы, всех психологических трудностей, которые были в последние недели, я очень счастлива.
Я устала. Сегодня был очень тяжёлый день для меня, много времени на корте. Я очень рада, что справилась. Этот матч был эмоционально и морально тяжёлым. В матче было много ключевых моментов, большое давление. Но победа в этом матче придала мне большую уверенность», — приводит слова Шериф пресс-служба WTA.
В финале Шериф обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 7:5, 6:3.
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