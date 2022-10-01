Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Египтянка Шериф — о завоевании первого титула WTA: это много значит для моей страны, семьи

Египтянка Шериф — о завоевании первого титула WTA: это много значит для моей страны, семьи
Комментарии

Египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф прокомментировала завоевание трофея на грунтовом турнире категории WTA-250 в Парме (Италия). Это первый турнир в карьере для египтянки.

«Это очень много значит для моей страны. Это очень много значит для моей семьи. После тяжёлой работы, всех психологических трудностей, которые были в последние недели, я очень счастлива.

Я устала. Сегодня был очень тяжёлый день для меня, много времени на корте. Я очень рада, что справилась. Этот матч был эмоционально и морально тяжёлым. В матче было много ключевых моментов, большое давление. Но победа в этом матче придала мне большую уверенность», — приводит слова Шериф пресс-служба WTA.

В финале Шериф обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 7:5, 6:3.

Новость по теме
Египтянка Шериф стала победительницей турнира в Парме, обыграв 7-ю ракетку мира Саккари
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022