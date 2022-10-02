Кэмерон Норри из-за ковида пропустит турнир в Токио

Британский теннисист Кэмерон Норри пропустит хардовый турнир категории ATP-500 в Токио (Япония). Об этом спортсмен сообщил в «Твиттере». Ранее он снялся с четвертьфинального матча на хардовом турнире в Сеуле (Южная Корея).

«К сожалению, мой тест на COVID-19 в Корее оказался положительным и я не смог участвовать в остальных своих матчах. У меня нет никаких симптомов — чувствую себя на 100%. Ситуация была сложная, я ценю, что Корея изо всех сил старается быть дружелюбной в очень жёсткой ситуации.

Я действительно надеялся поехать в Токио, но из-за карантина не смогу там играть. С нетерпением жду возвращения в Европу к играм в помещении. Скоро увидимся!» — написал Норри в социальной сети.

В первом круге турнира в Токио с австралийцем Танаси Коккинакисом встретится хорват Борна Чорич.