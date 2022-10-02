Видеообзор финала между Нисиокой и Шаповаловым на турнире в Сеуле
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Определился победитель турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея). Им стал 56-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока.
В финальном матче Нисиока обыграл 24-ю ракетку мира канадца Дениса Шаповалова (4) со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 55 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами финального матча Нисиока — Шаповалов:
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Для Нисиоки это второй титул в карьере, первый он завоевал в 2018 году в Шэньчжэне (Китай). Финал в Сеуле стал для Йосихито четвёртым в карьере на уровне ATP.
Призовой фонд турнира в Сеуле составил $ 1 117 930.
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