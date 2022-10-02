Александр Шевченко пробился в основную сетку турнира ATP-500 в Астане, одолев Павла Котова
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21-летний российский теннисист Александр Шевченко пробился в основную сетку турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан).
В финале квалификации Шевченко (6) в упорной борьбе обыграл соотечественника Павла Котова (4) со счётом 7:6 (13:11), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 19 минут. Шевченко пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Котова три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 11.
Примечательно, что в первом сете Шевченко вёл со счётом 4:0, однако Котов сумел отыграться и довести партию до тай-брейка, где сильнее всё же был Александр.
Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.
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