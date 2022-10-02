Марин Чилич высказался о предстоящем матче с Новаком Джоковичем в финале Тель-Авива

Чемпион US Open – 2014, 16-я ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от предстоящего матча с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в финале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
«Мы всё знаем об игре Новака, особо нечего добавить. Играть с ним чрезвычайно сложно, так было для меня и других теннисистов на протяжении всей его карьеры. Он невероятно хорошо подаёт и является одним из лучших игроков, которых когда-либо видел теннисный мир. Это два инструмента, с помощью которых он оказывает на вас давление в матче. У вас не должно быть слабых мест, потому что он будет пользоваться ими.
Этот финал – большой вызов для меня, всегда интересно встретиться с ним лицом к лицу. Чтобы достойно сыграть с Джоковичем, вы должны полностью выложиться на корте и быть готовыми к самому высокому уровню», — приводит слова Чилича Punto de Break.
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