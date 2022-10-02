Россиянин Павел Котов стал лаки-лузером турнира в Астане
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Российский теннисист Павел Котов (103-е место в рейтинге) стал лаки-лузером хардового турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Он проиграл в финале квалификации соотечественнику Александру Шевченко (148-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (11:13), 3:6.
После того как 10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира из-за травмы, стало известно, что понадобится лаки-лузер. Была проведена жеребьёвка, и повезло именно россиянину.
Котов в первом круге сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, Шевченко — с итальянцем Лукой Нарди. Также на турнире выступят ещё четыре российских теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.
Турнир в Астане пройдёт с 3 по 9 октября.
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