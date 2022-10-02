Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Эстонии, выиграв у Анетт Контавейт

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) стала чемпионкой хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (четвёртое место в рейтинге).



Крейчикова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Представительница Чехии выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Контавейт два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

В полуфинале Крейчикова переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (14-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2, а Анетт Контавейт выиграла у соотечественницы Кайи Канепи (32-е место в рейтинге) — 6:4, 6:4.



Призовой фонд турнира составил € 251 750.