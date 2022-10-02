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Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Эстонии, выиграв у Анетт Контавейт

Барбора Крейчикова стала победительницей турнира в Эстонии, выиграв у Анетт Контавейт
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) стала чемпионкой хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (четвёртое место в рейтинге).

Крейчикова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Представительница Чехии выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Контавейт два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх.

Таллин. Финал
02 октября 2022, воскресенье. 14:10 МСК
Анетт Контавейт
4
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Барбора Крейчикова
27
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В полуфинале Крейчикова переиграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (14-е место в рейтинге) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 6:2, а Анетт Контавейт выиграла у соотечественницы Кайи Канепи (32-е место в рейтинге) — 6:4, 6:4.

Призовой фонд турнира составил € 251 750.

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