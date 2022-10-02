Даниил Медведев и Феликс Оже-Альяссим провели выставочный матч в Астане

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 13-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим провели выставочный матч перед главной достопримечательностью Астаны – монументом Байтерек. Мероприятие посетил президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

Фото: Федерация тенниса Казахстана

В Астане с 1 по 9 октября пройдёт турнир категории ATP-500. Медведев посеян на соревнованиях под вторым номером и в первом круге сыграет с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, а восьмой сеяный Оже-Альяссим на старте сразится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Помимо Медведева, Россию на турнире представят: Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Александр Шевченко, Аслан Карацев и Павел Котов.

Призовой фонд турнира в Астане составил $ 1 900 000. Его действующим чемпионом является южнокореец Квон Сон У.