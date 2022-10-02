Видеообзор поражения четвёртой ракетки мира Анетт Контавейт в финале турнира в Таллине

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (27-е место в рейтинге) стала чемпионкой хардового турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония), обыграв представительницу Эстонии Анетт Контавейт (четвёртое место в рейтинге).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

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Крейчикова одержала победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Представительница Чехии выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Контавейт два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из трёх. Призовой фонд турнира составил € 251 750.