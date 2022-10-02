Украинки Киченок на решающем тай-брейке выиграли турнир в Таллине

Украинские теннисистки Надежда Киченок и Людмила Киченок сломили сопротивление немки Лауры Зигемунд и американки Николь Меликар в финальном матче парного разряда турнира категории WTA-250 в Таллине (Эстония).
Встреча, продолжавшаяся 1 час 59 минут, завершилась в пользу сестёр Киченок — 7:5, 4:6, 10:7. Украинки выполнили два эйса, допустили шесть двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из пяти. Зигемунд и Меличар один раз подали навылет, дважды ошиблись на подаче и реализовали три из девяти брейк-пойнтов.
По пути к финалу Людмила и Надежда Киченок отдали всего один сет, завершив все остальные поединки со счётом 2:0. Для теннисисток титул в Таллине стал восьмым в карьере в парном разряде. У Надежды это первая победа в сезоне, а у Людмилы — третья.
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