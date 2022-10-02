Марк-Андреа Хюслер обыграл Хольгера Руне и стал победителем турнира в Софии

Швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (95-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250, обыграв датчанина Хольгера Руне (31-я ракетка мира).

Хюслер одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Руне 11 эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из четырёх возможных. Хюслер семь раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

По пути к финалу Хюслер обыграл француза Жоффрея Бланкано, испанца Пабло Карреньо-Бусту, поляка Камиля Майхшака, итальянца Лоренцо Музетти.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Предыдуший обладатель трофея Янник Синнер в нынешнем розыгрыше турнира вылетел на стадии полуфинала.