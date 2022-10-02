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Марк-Андреа Хюслер обыграл Хольгера Руне и стал победителем турнира в Софии

Марк-Андреа Хюслер обыграл Хольгера Руне и стал победителем турнира в Софии
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Швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (95-й в рейтинге ATP) стал победителем хардового турнира категории ATP-250, обыграв датчанина Хольгера Руне (31-я ракетка мира).

Хюслер одержал победу со счётом 6:4, 7:6 (10:8). Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Руне 11 эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из четырёх возможных. Хюслер семь раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

По пути к финалу Хюслер обыграл француза Жоффрея Бланкано, испанца Пабло Карреньо-Бусту, поляка Камиля Майхшака, итальянца Лоренцо Музетти.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Предыдуший обладатель трофея Янник Синнер в нынешнем розыгрыше турнира вылетел на стадии полуфинала.

София. Финал
02 октября 2022, воскресенье. 16:40 МСК
Хольгер Витус Нёсков Руне
31
Дания
Хольгер Витус Нёсков Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 8  
6 		7 10  
         
Марк-Андреа Хюслер
95
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
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