Японец Нисиока прокомментировал завоевание первого трофея на уровне ATP

56-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Сеуле (Южная Корея), обыграв в финальном матче канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

«Эта неделя была потрясающий. Я просто сосредоточился на игре, что было очень важно. Пара матчей были сложными, но я очень хорошо играл, старался найти подход к соперникам и каждый раз боролся. Мне нужно было играть так во всех матчах, чтобы иметь шансы победить каждого соперника.

Сегодня я отлично справлялся с подачами. Я знал, что у Дениса мощная подача, но не беспокоился об этом. Когда у него хорошо шла игра, я старался возвращать мячи и давить на него, а при появлении шансов — рисковать», — приводит слова Нисиоки пресс-служба ATP.

За победу на турнире Нисиока получит более $ 170 тыс. и 250 рейтинговых баллов.