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Джокович уверенно переиграл Чилича и завоевал 89-й титул в карьере

Джокович уверенно переиграл Чилича и завоевал 89-й титул в карьере
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Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (16-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча проходила на хардовом покрытии.

Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Серб семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Марин Чилич выполнил 13 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк-пойнт.

По пути к главному матчу турнира Новак одолел Пабло Андухара, Вашека Поспишила и Романа Сафиуллина. Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (одиночный разряд). Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане, где также сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.

Тель-Авив. Финал
02 октября 2022, воскресенье. 18:40 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Марин Чилич
16
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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