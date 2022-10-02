Джокович уверенно переиграл Чилича и завоевал 89-й титул в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (16-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча проходила на хардовом покрытии.
Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Серб семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Марин Чилич выполнил 13 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк-пойнт.
По пути к главному матчу турнира Новак одолел Пабло Андухара, Вашека Поспишила и Романа Сафиуллина. Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (одиночный разряд). Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане, где также сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
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