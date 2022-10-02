Видеообзор поражения 19-летнего Руне от 95-й ракетки мира в финале турнира в Софии

Датский теннисист Хольгер Руне уступил представителю Швейцарии Марку-Андреа Хюслеру в финале турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария). Встреча прошла на хардовом покрытии и завершилась со счётом 6:4, 7:6 (10:8). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами матча.

Права на видео принадлежат ATP. Видео доступно на канале Tennis TV.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. На счету Руне 11 эйсов, две двойные ошибки и ноль реализованных брейк-пойнтов из четырёх возможных. Хюслер семь раз подал навылет, не допустил ни единой двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.



Призовой фонд турнира составил € 534 555. Предыдуший обладатель трофея Янник Синнер в нынешнем розыгрыше турнира вылетел на стадии полуфинала.