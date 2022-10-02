Полгар считает, что Билли Кинг оказала влияние на женский спорт победой над мужчиной

Восьмая чемпионка мира по шахматам Сьюзен Полгар считает, что 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Билли Джин Кинг оказала огромное влияние на весь женский спорт.
«Её необыкновенный успех и влияние на игру добавили зрителей женскому спорту по всему миру, когда она в 1973 году сыграла матч с бывшей первой ракеткой мира среди мужчин Бобби Риггса в «Битве полов». Он громко и часто заявлял, что женская игра уступает мужской. Билли же приняла его вызов, чтобы доказать, что он не прав. И она сделала это. Кинг победила Риггса в трёх сетах в самом популярном теннисном матче всех времён», — приводит слова Полгар Sportskeeda.
Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде.
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