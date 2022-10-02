Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полгар считает, что Билли Кинг оказала влияние на женский спорт победой над мужчиной

Полгар считает, что Билли Кинг оказала влияние на женский спорт победой над мужчиной
Комментарии

Восьмая чемпионка мира по шахматам Сьюзен Полгар считает, что 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде американка Билли Джин Кинг оказала огромное влияние на весь женский спорт.

«Её необыкновенный успех и влияние на игру добавили зрителей женскому спорту по всему миру, когда она в 1973 году сыграла матч с бывшей первой ракеткой мира среди мужчин Бобби Риггса в «Битве полов». Он громко и часто заявлял, что женская игра уступает мужской. Билли же приняла его вызов, чтобы доказать, что он не прав. И она сделала это. Кинг победила Риггса в трёх сетах в самом популярном теннисном матче всех времён», — приводит слова Полгар Sportskeeda.

Билли Джин Кинг, помимо 12 трофеев мэйджоров в одиночном разряде, выиграла ещё 15 трофеев в парном разряде.

Платье от-кутюр, каблуки и ракетка. Как известные теннисистки покоряют fashion-индустрию Платье от-кутюр, каблуки и ракетка. Как известные теннисистки покоряют fashion-индустрию
0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Теннис WTA Билли Кинг •••

Заглавное фото: GRANT HALVERSON/GETTY IMAGES

Источник: Sportskeeda

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022