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Александр Шевченко: не знаю, что делать в России. Считаю Австрию своим домом

Александр Шевченко: не знаю, что делать в России. Считаю Австрию своим домом
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148-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко рассказал, почему не посещает Россию.

«Езжу ли в в Россию? Россию вообще не посещаю. Наверное, даже не собираюсь. Связано ли это с отсутствием времени? Нет, просто не знаю, что там делать. И уже считаю своим домом Австрию, там я с девяти лет. В Словакии есть вид на жительство, живу в Братиславе, езжу тренироваться в Австрию — там, в принципе, 70 км. Квартиры есть и в Братиславе, и в Вене, но большую часть времени провожу в Словакии», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди. Ранее теннисист высказался о своём переезде в Австрию.

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