Александр Шевченко: не знаю, что делать в России. Считаю Австрию своим домом
Поделиться
148-я ракетка мира россиянин Александр Шевченко рассказал, почему не посещает Россию.
«Езжу ли в в Россию? Россию вообще не посещаю. Наверное, даже не собираюсь. Связано ли это с отсутствием времени? Нет, просто не знаю, что там делать. И уже считаю своим домом Австрию, там я с девяти лет. В Словакии есть вид на жительство, живу в Братиславе, езжу тренироваться в Австрию — там, в принципе, 70 км. Квартиры есть и в Братиславе, и в Вене, но большую часть времени провожу в Словакии», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди. Ранее теннисист высказался о своём переезде в Австрию.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
-
13:08
-
12:29
Партнерский контент