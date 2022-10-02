Марк-Андреа Хюслер — о первом завоёванном трофее ATP: я ошеломлён. У меня нет слов

26-летний швейцарский теннисист Марк-Андреа Хюслер (95-й в рейтинге ATP) прокомментировал завоевание трофея, который стал для него первым в карьере, хардового турнира категории ATP-250 в Софии (Болгария).
«Конечно, я провёл отличный, отличный матч. Я совершенно ошеломлён. У меня нет слов. Я просто старался оставаться сосредоточенным, сохранять спокойствие. Я просто очень счастлив, что смог это сделать. Вся эта неделя была для меня полной сказкой. Я был счастлив пройти эти раунды и держать этот трофей», — приводит слова Хюслера пресс-служба АТР.
По пути к финалу Хюслер обыграл француза Жоффрея Бланкано, испанца Пабло Карреньо-Бусту, поляка Камиля Майхшака, итальянца Лоренцо Музетти. В финальном матче Хюслер одержал победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 6:4, 7:6 (10:8).
- 2 октября 2022
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