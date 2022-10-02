Видеообзор победы Джоковича в матче с Чиличем в финале турнира в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (16-й в мировом рейтинге) в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).
Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами финального матча:
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
По пути к главному матчу турнира Новак одолел Пабло Андухара, Вашека Поспишила и Романа Сафиуллина. Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (в одиночном разряде).
Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане, где также сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
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