Видеообзор победы Джоковича в матче с Чиличем в финале турнира в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (16-й в мировом рейтинге) в финальном матче хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами финального матча:

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

По пути к главному матчу турнира Новак одолел Пабло Андухара, Вашека Поспишила и Романа Сафиуллина. Для Джоковича титул в Израиле стал 89-м в карьере (в одиночном разряде).

Серб на следующей неделе планирует принять участие в соревнованиях в Астане, где также сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Стефанос Циципас.