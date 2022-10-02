Египтянка Шериф: Жабер умнее многих в топ-10 и топ-50. Нам, африканкам, это свойственно

Египетская теннисистка Маяр Шериф Ахмед Шериф, выигравшая свой первый титул в карьере на турнире категории WTA-250 в Парме (Италия), высказалась о представительнице Туниса Онс Жабер.

«Меня совершенно не удивляют результаты Онс Жабер. Она великая чемпионка, она разрушила так много барьеров, и я не сомневаюсь, что Онс умнее, чем многие игроки из топ-10 и топ-50. Нам, африканкам, свойственен этот талант», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

Онс Жабер в 2022 году дошла до финалов на двух турнирах «Большого шлема». Теннисистка играла в главном матче Уимблдона, где уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, а также сражалась за трофей Открытого чемпионата США, но потерпела поражение от Иги Свёнтек.