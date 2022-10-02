Шевченко — о Тиме: сказал себе, что мечтаю сыграть с Домиником на центральном корте

Российский теннисист Александр Шевченко поделился мыслями о своём кумире.

«Какие есть кумиры? Можно назвать Доминика Тима. Когда я приехал в Австрию, всегда смотрел, как он занимался. Как его с 16 лет тренировал коуч, выводил на новый уровень. На моих глазах он стал третьей ракеткой мира, выиграл ТБШ. Это было круто.

Когда мне было 13 лет, я каждый раз ездил на турнир 250 в Кицбюэле и наблюдал, как Доминик там выступал. Один раз он даже его взял. И тогда я сказал себе, что мечтаю сыграть против него на центральном корте. К счастью, это получилось в этом году», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.