Шевченко — о Тиме: сказал себе, что мечтаю сыграть с Домиником на центральном корте

Российский теннисист Александр Шевченко поделился мыслями о своём кумире.
«Какие есть кумиры? Можно назвать Доминика Тима. Когда я приехал в Австрию, всегда смотрел, как он занимался. Как его с 16 лет тренировал коуч, выводил на новый уровень. На моих глазах он стал третьей ракеткой мира, выиграл ТБШ. Это было круто.
Когда мне было 13 лет, я каждый раз ездил на турнир 250 в Кицбюэле и наблюдал, как Доминик там выступал. Один раз он даже его взял. И тогда я сказал себе, что мечтаю сыграть против него на центральном корте. К счастью, это получилось в этом году», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди.
- 2 октября 2022
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