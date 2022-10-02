Джокович — о триумфе на турнире в Израиле: хочу выигрывать турниры везде, где бы я ни был

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) стал обладателем трофея хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль).

«Я хочу выигрывать турниры везде, где бы я ни был. Рад, что вокруг меня есть команда людей, которые следят за тем, чтобы я был в лучшей форме, чтобы я мог претендовать на титулы. Я приехал в Израиль, чтобы попытаться выиграть титул.



Думаю, я показал очень хороший теннис. Я не проиграл ни одного сета за всю неделю. Я не играл на турнирах три месяца, поэтому это была дополнительная мотивация для меня, чтобы хорошо выступить. Я с большой уверенностью в себе подхожу к следующему турниру.



На самом деле всё, что мы пережили на этой неделе, было положительным. То, как люди относились к нам, когда мы приземлились в Израиле и вплоть до последних моментов нашего пребывания здесь, было поистине замечательным, и я очень благодарен, потому что это было нечто большее, чем просто турнир для меня», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

В финальном матче Джокович одержал победу над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:3, 6:4.