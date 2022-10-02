Шевченко — о планах на сезон: стремлюсь к топ-110, чтобы попасть на Australian Open — 2023
Поделиться
Российский теннисист Александр Шевченко (148-я ракетка мира) высказался о своих планах на сезон.
«Какое расписание, чтобы ворваться в сотню? На следующей неделе челленджер в Сен-Тропе, во Франции. Потом еду в шведский Стокгольм или Антверпен, что в Бельгии. Буду каждую неделю играть, стремиться к топ-110, чтобы попасть на Australian Open – 2023. Только в личке буду, в паре очень плохо играю, не попаду. В миксте так и подавно», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди. Турнир пройдёт с 3 по 9 октября. Ранее теннисист высказался о своём переезде в Австрию.
Комментарии
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41
-
13:26
Партнерский контент