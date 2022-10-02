Шевченко — о планах на сезон: стремлюсь к топ-110, чтобы попасть на Australian Open — 2023

Российский теннисист Александр Шевченко (148-я ракетка мира) высказался о своих планах на сезон.

«Какое расписание, чтобы ворваться в сотню? На следующей неделе челленджер в Сен-Тропе, во Франции. Потом еду в шведский Стокгольм или Антверпен, что в Бельгии. Буду каждую неделю играть, стремиться к топ-110, чтобы попасть на Australian Open – 2023. Только в личке буду, в паре очень плохо играю, не попаду. В миксте так и подавно», — сказал Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Александр Шевченко сыграет на турнире категории ATP-500 в Астане, где в первом круге встретится с итальянцем Лукой Нарди. Турнир пройдёт с 3 по 9 октября. Ранее теннисист высказался о своём переезде в Австрию.