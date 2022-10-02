Чилич опубликовал пост после поражения в финале Тель-Авива от Джоковича

Хорватский теннисист Марин Чилич в двух сетах проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча проходила на хардовом покрытии. Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Чилич подвёл итоги турнира в Израиле, выложив пост.
«В принципе, отличная неделя в Тель-Авиве! Поздравляю Новака Джоковича с титулом. Спасибо сотрудникам, волонтёрам и болельщикам турнира за создание невероятной атмосферы. С нетерпением жду следующего визита!» — написал хорват в социальных сетях.
В финале Джокович семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Марин Чилич выполнил 13 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк-пойнт.
- 3 октября 2022
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10
-
16:50
-
16:24
-
15:40
-
15:32
-
15:26
-
14:41
-
13:41