Чилич опубликовал пост после поражения в финале Тель-Авива от Джоковича

Хорватский теннисист Марин Чилич в двух сетах проиграл представителю Сербии Новаку Джоковичу в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча проходила на хардовом покрытии. Джокович оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Чилич подвёл итоги турнира в Израиле, выложив пост.

«В принципе, отличная неделя в Тель-Авиве! Поздравляю Новака Джоковича с титулом. Спасибо сотрудникам, волонтёрам и болельщикам турнира за создание невероятной атмосферы. С нетерпением жду следующего визита!» — написал хорват в социальных сетях.

В финале Джокович семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из шести брейк-пойнтов. Марин Чилич выполнил 13 эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал единственный брейк-пойнт.