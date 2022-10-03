Джокович обратился к Чиличу после финала в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмая ракетка мира) в двух сетах расправился с представителем Хорватии Марином Чиличем (16-й номер мирового рейтинга) в финальном матче турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Встреча проходила на хардовом покрытии. Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

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«Очень рад выиграть новый титул. Спасибо Тель-Авиву и всем болельщикам тенниса за прекрасную поддержку и приём, которые мы получили с моей командой на этой неделе в Израиле. Марин, играть с тобой всегда особое удовольствие и вызов. Рад, что мы всё ещё можем бороться за трофеи в нашем спорте, несмотря на такое большое количество лет в туре. Удачи дальше», — написал Джокович.