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Рафаэль Надаль стал второй ракеткой мира

Рафаэль Надаль стал второй ракеткой мира
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, обошёл норвежца Каспера Рууда и вышел на вторую строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Даниил Медведев остался четвёртым, Андрей Рублёв — девятым.

Рейтинг ATP. 3 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820.
8 (8). Кэмерон Норри (Британия) — 3445.
9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3345.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.

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