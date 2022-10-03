Рафаэль Надаль стал второй ракеткой мира

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который в предыдущей версии рейтинга занимал третье место, обошёл норвежца Каспера Рууда и вышел на вторую строчку. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 19-летний испанец Карлос Алькарас.
Даниил Медведев остался четвёртым, Андрей Рублёв — девятым.
Рейтинг ATP. 3 октября
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6740.
2 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810.
3 (2). Каспер Рууд (Норвегия) — 5645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5040.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4810.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3820.
8 (8). Кэмерон Норри (Британия) — 3445.
9 (9). Андрей Рублёв (Россия) — 3345.
10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3175…
18 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
39 (39). Аслан Карацев (Россия) — 1085.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 3 октября 2022
-
08:18
-
08:13
-
08:07
-
07:37
-
07:30
-
00:30
-
00:20
-
00:05
- 2 октября 2022
-
23:42
-
23:24
-
23:15
-
23:02
-
22:54
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:09
-
21:54
-
21:03
-
21:01
-
20:35
-
20:15
-
20:02
-
20:01
-
19:25
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:34
-
17:59
-
17:36
-
17:10
-
17:10