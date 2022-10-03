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Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова поднялись в рейтинге WTA

Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова поднялись в рейтинге WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли по одному месту. Теперь Кудерметова идёт 12-й, Самсонова — 22-й.

В первой десятке Анетт Контавейт обошла Паулу Бадосу, а Арина Соболенко — Джессику Пегулу. Возглавляет рейтинг, как и прежде, 21-летняя полька Ига Свёнтек.

Рейтинг WTA. 3 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 180 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4885.
3 (4). Анетт Контавейт (Эстония)— 4010.
4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 3934.
5 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3470.
6 (5). Джессика Пегула (США) — 3447.
7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3355.
8 (8). Кори Гауфф (США) — 3047.
9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3025.
10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2930.
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2895.
12 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2561…
21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1975.
22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1937.

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