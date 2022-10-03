34-летняя Ана Иванович показала фото в повседневном образе

Победительница Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2008 года, бывшая первая ракетка мира, сербская теннисистка Ана Иванович опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию в повседневном образе.
«Порой нужен просто повседневный образ… Особенно по воскресеньям», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива аны иванович
Напомним, высшее достижение 34-летней Аны Иванович на Australian Open — выход в финал в 2008 году, на Уимблдоне — выход в полуфинал в 2007-м, на Открытом чемпионате США — четвертьфинал-2012. Сербская спортсменка объявила о завершении карьеры в 2016 году. Её муж — чемпион мира 2014 года по футболу, немец Бастиан Швайнштайгер.
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