21-летняя Аманда Анисимова показала, как отдыхает в купальнике на яхте в Майами. Фото

25-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 21-летняя спортсменка (на фотографиях слева), одетая в купальник, показала, как отдыхает на яхте в Майами (США).

«Если Лекси в Майами, это лодочный день», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива аманды анисимовой

Фото: из личного архива аманды анисимовой

Напомним, на Открытом чемпионате США 2022 года Аманда Анисимова, посеянная на турнире под 24-м номером, неожиданно проиграла в первом круге. Она уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 3:6. Турнир выиграла первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче победила Онс Жабер (Тунис) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). У мужчин победу отпраздновал 19-летний испанец Карлос Алькарас, который в финале в четырёх сетах обыграл норвежца Каспера Рууда.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.