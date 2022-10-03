Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионская гонка ATP: Джокович сократил отставание от топ-8, Сафиуллин прибавил 14 мест

Чемпионская гонка ATP: Джокович сократил отставание от топ-8, Сафиуллин прибавил 14 мест
Комментарии

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Первые строчки заняли испанцы Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Россияне Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (6) сохранили свои места в десятке рейтинга, а Роман Сафиуллин прибавил 14 строчек. Серб Новак Джокович после победы в Тель-Авиве сократил отставание от топ-8.

Полная версия рейтинга Чемпионской гонки доступна на «Чемпионате».

Чемпионская гонка ATP от 3 октября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6460 очков;
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5810;
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 4930;
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 4630;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3375;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 3055;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2860;
8 (8). Александр Зверев (Германия) — 2700;
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2635;
10 (10). Тейлор Фриц (США) — 2385…
15 (15). Новак Джокович (Сербия) — 2220…
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1855...
62 (98). Аслан Карацев (Россия) — 735...
84 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 586.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022