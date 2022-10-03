Чемпионская гонка WTA: Кудерметова опустилась на одну строчку, уступив место Саккари

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Вероника Кудерметова уступила девятое место греческой спортсменке Марии Саккари и стала 10-й. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя Ига Свёнтек.
Чемпионская гонка WTA. 3 октября
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.
7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.
8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.
9 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537.
10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497…
19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806.
20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1755…
43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.
Полную версию рейтинга Чемпионской гонки можно посмотреть на «Чемпионате».
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