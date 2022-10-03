Чемпионская гонка WTA: Кудерметова опустилась на одну строчку, уступив место Саккари

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Вероника Кудерметова уступила девятое место греческой спортсменке Марии Саккари и стала 10-й. Возглавляет рейтинг, как и прежде, первая ракетка мира 21-летняя Ига Свёнтек.

Чемпионская гонка WTA. 3 октября

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9560 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4496.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 3232.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 2983.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 2896.

6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 2871.

7 (7). Дарья Касаткина (Россия) — 2831.

8 (8). Симона Халеп (Румыния) — 2661.

9 (10). Мария Саккари (Греция) — 2537.

10 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2497…

19 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 1806.

20 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 1755…

43 (43). Анастасия Потапова (Россия) — 1017.

Полную версию рейтинга Чемпионской гонки можно посмотреть на «Чемпионате».