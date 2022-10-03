Вавринка не смог пробиться во второй раунд турнира в Астане, выиграв первый сет 6:1

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (191-й номер мирового рейтинга) в трёх сетах уступил представителю Франции Адриану Маннарино (51-я ракетка мира) на старте турнира категории ATP-500 в Астане (Казахстан). Встреча проходила на стадионе «Национальный теннисный центр Астаны. Центральный корт» на хардовом покрытии и продолжалась 1 час 27 минут.

Маннарино одержал победу со счётом 1:6, 6:2, 6:3. Француз выполнил одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету Вавринки девять эйсов, две ошибки на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге турнира в Астане Адриан Маннарино встретится либо с испанцем Карлосом Алькарасом, либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.