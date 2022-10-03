Петра Квитова: Свёнтек играет в другой теннис по сравнению с остальными. Это господство

Чешская теннисистка Петра Квитова высказалась о своей сопернице по женскому туру Иге Свёнтек.

«Ига провела потрясающий сезон, выиграла два турнира «Большого шлема» и стала номером один в мире. Определённо заслуженно, потому что она просто играет в другой теннис по сравнению с остальными девушками. Это господство в туре.

Вы, наверное, не видите этого по телевизору, но она очень быстрая, очень хорошо читает игру, умеет правильно позиционироваться на каждый мяч. Кроме того, Ига очень хороша в обороне, из-за чего у неё просто сложно выигрывать отдельные очки или целые игры», — цитирует Квитову Isport.

В 2022 году Ига Свёнтек победила на Открытом чемпионате Франции и US Open. На счету польской теннисистки 10 титулов WTA.