Петра Квитова: Свёнтек играет в другой теннис по сравнению с остальными. Это господство
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Чешская теннисистка Петра Квитова высказалась о своей сопернице по женскому туру Иге Свёнтек.
«Ига провела потрясающий сезон, выиграла два турнира «Большого шлема» и стала номером один в мире. Определённо заслуженно, потому что она просто играет в другой теннис по сравнению с остальными девушками. Это господство в туре.
Вы, наверное, не видите этого по телевизору, но она очень быстрая, очень хорошо читает игру, умеет правильно позиционироваться на каждый мяч. Кроме того, Ига очень хороша в обороне, из-за чего у неё просто сложно выигрывать отдельные очки или целые игры», — цитирует Квитову Isport.
В 2022 году Ига Свёнтек победила на Открытом чемпионате Франции и US Open. На счету польской теннисистки 10 титулов WTA.
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