Новак Джокович прилетел в Астану. Фото

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Астану (Казахстан), где на этой неделе пройдёт турнир категории ATP 500. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба турнира в своих социальных сетях.

Фото: пресс-служба турнира в астане

Фото: пресс-служба турнира в астане

Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (2) в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.

Полную сетку турнира в Астане можно посмотреть на «Чемпионате».

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