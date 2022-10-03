Новак Джокович прилетел в Астану. Фото

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Астану (Казахстан), где на этой неделе пройдёт турнир категории ATP 500. Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба турнира в своих социальных сетях.
Фото: пресс-служба турнира в астане
Фото: пресс-служба турнира в астане
Напомним, в Астане сыграют сразу шесть российских теннисистов. Бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев (2) в первом круге встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, Андрей Рублёв (5) сразится с сербом Ласло Джере, Карен Хачанов проведёт матч с представителем США Максимом Кресси.
Полную сетку турнира в Астане можно посмотреть на «Чемпионате».
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